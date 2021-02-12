МИД России ответит на санкции ЕС «неизбежно и соразмерно»

Россия неизбежно и соразмерно ответит на возможные новые санкции, которые намерен ввести Евросоюз. Об этом предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Хочется предостеречь наших еэсовских партнеров от очередного опрометчивого шага. На него неотвратимо, как вы понимаете, последует соразмерный ответ», — ее слова привел «Интерфакс».

По мнению Захаровой, недопустимо использовать права человека и ссылаться на демократические принципы в качестве «геополитического инструментария», написала «Русская планета». Особенно цинично это будет выглядеть на фоне уже длительного полного игнорирования Брюсселем «вопиющих нарушений свободы СМИ и прав русскоязычного населения» в Прибалтике и на Украине. Также ЕС закрывает глаза на свои проблемы.

Ранее Евросоюз приступил к процессу обсуждения возможных санкций в отношении России. Встреча по этому поводу пройдет 22 февраля, на ней соберутся главы МИД ЕС.

Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом, но власти не хотели бы изолироваться от мировой жизни, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Под этим руководитель ведомства имел в виду не дипломатические отношения, а политические.