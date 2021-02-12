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    12 февраля 2021, 16:03

    МИД России ответит на санкции ЕС «неизбежно и соразмерно»

    Алена Макаренко

    Россия неизбежно и соразмерно ответит на возможные новые санкции, которые намерен ввести Евросоюз. Об этом предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    МИД России ответит на санкции ЕС «неизбежно и соразмерно»

    «Хочется предостеречь наших еэсовских партнеров от очередного опрометчивого шага. На него неотвратимо, как вы понимаете, последует соразмерный ответ», — ее слова привел «Интерфакс».

    По мнению Захаровой, недопустимо использовать права человека и ссылаться на демократические принципы в качестве «геополитического инструментария», написала «Русская планета». Особенно цинично это будет выглядеть на фоне уже длительного полного игнорирования Брюсселем «вопиющих нарушений свободы СМИ и прав русскоязычного населения» в Прибалтике и на Украине. Также ЕС закрывает глаза на свои проблемы.

    Ранее Евросоюз приступил к процессу обсуждения возможных санкций в отношении России. Встреча по этому поводу пройдет 22 февраля, на ней соберутся главы МИД ЕС.

    Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом, но власти не хотели бы изолироваться от мировой жизни, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Под этим руководитель ведомства имел в виду не дипломатические отношения, а политические.