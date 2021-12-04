МИД России ответил на заявление американских СМИ о подготовке вторжения России на Украину

Присутствие российских войск на границе с Украиной является законным правом России. Так представитель МИД Мария Захарова ответила зарубежным СМИ о скоплении военных РФ на границе.

«Российские вооруженные силы на российской территории — законное право суверенного государства», — сообщила она «Коммерсанту».

Захарова отметила, что американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а своей страны. Например, маневрами в Черном море и поставкой оружия на Украину.

По словам представителя МИД России, США активно ведут спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины, но при этом перекладывают ответственность на Россию. В основе американской операции, по мнению Захаровой, лежат провокационные действия в районе российских границ.

Ранее Associated Press и Washington Post сообщили, что в начале 2022 года Россия может напасть на Украину. Якобы на будущий фронт направят 175 тысяч человек. Журналисты американских изданий утверждают, что половина этих войск уже находится на российского-украинской границе.