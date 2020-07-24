МИД России ответил на слова Помпео о кампании против Китая

Напряженность в отношениях с Пекином, которую создает Вашингтон, сильно осложняет международную обстановку в целом.

«Заявление Помпео о возможности втянуть Москву в антикитайскую кампанию США рассматриваем, как очередную наивную попытку осложнить российско-китайское партнерство, вбить клин в дружественные связи между Россией и Китаем», — заявила Захарова.

По ее словам, Россия планирует и в будущем укреплять сотрудничество с Китаем. Эти связи рассматриваются в качестве важнейшего фактора стабилизации обстановки в мире.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка может втянуть Россию в противостоянием с Китаем. Однако в Кремле в ответ на это сказали, что РФ не дружит против кого-то.

Прошлая система взаимодействия США с Китаем потерпела крах, поскольку Пекин не оправдал «демократических» надежд Америки. Об этом тоже заявил Помпео. Госсекретарь также считает, что КНР повторяет ошибки СССР. Это одна из причин, по которой Штаты победят в противостоянии с Китаем.