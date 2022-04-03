МИД России ответил на призыв Чехии к дипломатам отказаться от службы РФ

МИД России ответил коллегам из Чехии на их обращение к российским дипломатам прекратить службу РФ в связи с конфликтом на Украине.

В Telegram-канал российского внешнеполитического ведомства разместил ссылку на «обращение» чешского МИД. Она сопровождается сообщением со словами: «чешские дипломаты, у нас с вами действительно есть нечто общее».

«Только вы об этом давно забыли, предали и продали страницы нашей общей истории. А мы — помним. Мы не предаем память тех, кто отдал жизни ради нашего с вами будущего», —сказано в сообщении российского дипломатического ведомства.

Замглавы чешского Минпромторга Рене Недела ранее заявила об отсутствии какого-либо ответа на внезапную остановку поставок российского газа в Европу. Решений на этот счет нет, а проблемы возникнут у большинства европейских стран. Из России они импортируют 44% газового запаса. Чехия же сама добывает порядка 2% потребляемого топлива, остальное поступает из России.