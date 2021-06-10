МИД России отреагировал на арест в Швейцарии россиянина Клюшина

МИД РФ занимается ситуацией с арестом в Швейцарии россиянина Владислава Клюшина по запросу США. С таким заявлением в эфире программы «Полный контакт с Владимиром Соловьевым» выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

«Наше посольство уже несколько месяцев активно включено в защиту прав российского гражданина, как это всегда делают российские загранучреждения», — сказала Захарова.

Россиянина Владислава Клюшина арестовали в Швейцарии по запросу Америки. Мужчине грозит экстрадиция в США. Его считают связанным с крупными финансовыми махинациями, напомнила Общественная служба новостей. По словам официального представителя Федерального офиса юстиции Швейцарии Игнрид Райзер, Клюшин обвиняется в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов с привлечением к этому нескольких сообщников.

Посольство США в Берне в апреле официально запросило экстрадицию Клюшина на основании двустороннего договора об экстрадиции между Швейцарией и Америкой. Решение об экстрадиции, принятое Федеральным офисом юстиции, разрешается обжаловать в Федеральном уголовном суде.