Власть 22 февраля 2023, 10:28 МИД России опроверг возможные контакты РФ с Западом по ситуации с ДСНВ Замглавы МИД РФ Рябков: страна не планирует контакты с США, Англией и Францией из-за ДСНВ РИА «Новости»

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Представители российских властей пока не планируют обсуждать с США, Англией и Францией ситуацию с ДСНВ. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его процитировал ТАСС.

«Никаких контактов не планируется», — сказал он.

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Таким образом он ответил прессе на вопрос о возможных обсуждениях с представителями других стран недавнего заявления президента России Владимира Путина.

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Тот во время выступления с посланием Федеральному собранию сказал, что РФ приостанавливает участие в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ).

Также Путин отмечал, что на момент февраля 2023 года речь идет именно о паузе, а не выходе из соглашения. По его словам, властям России нужно понять, как в текущих реалиях в рамках ДСНВ будут учитываться оснащения ведущих ядерных держав — США, Франции и Англии. Путин отметил, что приостановка продлится до выяснения этих обстоятельств.