МИД России обвинил Украину в военных преступлениях | 360°

Власть 27 октября 2022, 07:57 МИД России обвинил Украину в военных преступлениях МИД России перечислил действия Украины, которые являются составом военных преступлений Викимедиа

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Использование киевским режимом мирных жителей как живых щитов, пытки военнопленных, неизбирательное применение огня, организации покушений на гражданских сотрудников органов управления ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей России образуют состав военных преступлений. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. Об этом написало РИА «Новости».

По его словам, российская сторона использует термин «террористические методы», говоря о манере ведения Украиной военных действий.

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«Речь идет об использовании живых щитов, неизбирательного применения огня, пыток в отношении военнопленных, организации покушений на гражданских сотрудников органов управления ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Российской Федерации», — сказал Сыромолотов.

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Дипломат отметил, что все это образу состав военных преступлений. Он подчеркнул, что действия киевского режима не имеют отношение «к терроризму как общеуголовному преступлению».

Ранее заместитель главы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов озвучил условие для удара по спутникам США.