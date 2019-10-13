МИД России обвинил США в финансовом кризисе ООН

По данным на 9 октября, более 50 государств-членов ООН не сделало взносов в бюджет ООН за 2019 год.

«Главным неплательщиком на протяжении последнего времени являются США», — говорится в сообщении МИД.

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Долг Америки превысил миллиард долларов.

Из-за этого с середины октября международной организации придется перейти на жесткую экономию. Кроме того, стоит вспомнить про предвзятую политику по выдаче американских виз членам делегаций. Все это говорит о явной попытке подорвать нормальную работу ООН с помощью финансовых рычагов.

В МИД отметили, что Россия всегда своевременно выполняет свои финансовые обязательства, а начисленные взносы гасит в полном объеме. Ведомство призывает и другие страны к бюджетной дисциплине.

Помимо США к злостным неплательщикам относятся Бразилия, Аргентина, Мексика, Иран, Венесуэла и Израиль.

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Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о значительном финансовом кризисе в организации. Из-за этого уже в ноябре Секретариат ООН может столкнуться с трудностями, связанными с оплатой труда сотрудников и счетов за товары и услуги. А значит, ООН приступит к жесткой экономии: сократит количество заседаний, объемы переводимых на шесть языков документов, расходы на электричество, кондиционирование и охрану помещений.

В начале октября Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу из-за проблем с выдачей виз делегатам из России. Оказалось, что все дело в визовой политике США. Америка отказала во въезде в страну на заседание ООН делегатам из России, Кубы, Ирана.