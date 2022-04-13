МИД России объявил персоной нон грата старшего дипломата посольства Чехии

Россия объявила персоной нон грата старшего дипломата посольства Чехии в Москве. Так страна ответила на действия властей Праги. Дипломат должен покинуть страну до конца дня 16 апреля, заявили в МИД России.

«Послу вручена нота министерства об объявлении в качестве ответной меры persona nоn grata старшего дипломата посольства Чехии в Москве, которому предписано покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 16 апреля», — заявили в министерстве.

13 апреля посла Чехии в Москве Витезслава Пивонька вызвали в МИД. Там ему выразили «решительный протест» в связи с действиями властей Праги. Речь идет про принятое в марте «провокационное решение» объявить персоной нон грата советника-посланника посольства России в Праге.

Власти Чехии выслали российского дипломата в марте. МИД сообщил, что заявил протест главе дипмиссии в Москве в связи с очередной провокацией чешской стороны. Министерство иностранных дел Чехии в конце марта вручило послу России в Праге Андрею Змеевскому протест в связи с действиями российских органов в отношении сотрудников посольства страны в Москве.

В частности, заместитель министра иностранных дел Чехии Смолек заявил о провокациях против сотрудников дипмиссии и напомнил, что принимающая сторона должна соблюдать Венскую конвенцию.