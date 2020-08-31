МИД России объявил о высылке трех дипломатов Словакии

В МИД отметили, что высылка российских дипломатов была безосновательным и недружественным шагом со стороны Братиславы, который противоречит развитию отношений между двумя странами.

«Российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве», — говорится в сообщении.

Власти Словакии 10 августа потребовали от российского посольства выслать трех дипломатов. По данным СМИ, их заподозрили в работе на разведку и причастности к организации убийства уроженца Чечни Землихана Хангошвили в Берлине.

В Германии убитый жил под именем Торника Кавтарашвили. Перед эмиграцией он взял фамилию матери и получил новый паспорт. Его убили 23 августа в парке столицы Германии. Неизвестный подъехал к нему на велосипеде и несколько раз выстрелил в спину.

Жена Хангошвили рассказала, что в ходе Второй чеченской кампании супруг воевал на стороне сепаратистов. После отъезда из России он работал в Грузии и на Украине. В Германию семья эмигрировала три года назад, после того как в Тбилиси Хангошвили несколько раз пытались убить. Но власти европейской страны отказали мужчине в убежище и планировали его депортировать.

Причастность России к убийству Хангошвили не исключила прокуратура Германии. В Кремле заявили о необоснованности таких обвинений.