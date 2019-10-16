МИД России объяснил задержание американских дипломатов

В МИД России подтвердили заявление американского посольства о том, что поездка была официальной, и что американцы «уведомили Минобороны РФ о своих планах».

«Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались в итоге в поезде Ненокса — Северодвинск. Видимо, заблудились», — предположили в министерстве.

Там также выразили готовность «подарить американскому посольству карту Российской Федерации».

По данным источника агентства, 14 октября трех американских дипломатов вывели из поезда Ненокса — Северодвинск после проверки документов. Разрешения въезжать на режимную территорию у них не было. После проверки задерживать американцев не стали.

В Архангельскую область прибыли военно-морской атташе при посольстве США Уильям Уитсетт, атташе Джерри Энтони, а также военный атташе полковник Д. С. Данн.

8 августа на военном полигоне в Неноксе вблизи Северодвинска произошел взрыв и выброс радиации. По сообщению Минобороны России, случилась авария при работе с радиоизотопным источником питания в ракете. Американские власти предполагали, что Россия испытывала прототип ракеты «Буревестник» с ядерной двигательной установкой.

При взрыве ракеты погибли пятеро сотрудников Росатома и двое военных, еще несколько человек получили ранения.