Власть 22 февраля 2023, 10:44 МИД России не увидел признаков изменения поведения США Замглавы МИД Рябков: Россия не видит, что США меняют свое поведение в лучшую сторону piqsels

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Российские власти не увидели никаких признаков того, что поведение представителей США меняется в лучшую сторону. Такое заявление сделал замглавы министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, написал ТАСС.

«Мы не видим сейчас никаких признаков того, чтобы ситуация в поведении Вашингтона менялась хотя бы в каких-то аспектах к лучшему», — сказал он.

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По его словам, у американской и российской сторон нет диалога по вопросу контроля над ядерными вооружениями. Пока неизвестно, будет ли он возобновлен. Замминистра добавил, что Россия намерена внимательно следить за тем, какой линии станут придерживаться Великобритания и Франция по этой теме.

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Рябков добавил, что у РФ есть средства, позволяющие отслеживать выполнение США Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ). Российский президент Владимир Путин 21 февраля во время выступления перед Федеральным собранием заявил о приостановке участия страны в ДСНВ.