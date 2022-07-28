МИД России не слышал о планах Блинкена позвонить Лаврову

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил ранее, что планирует поговорить с главой МИД России Сергеем Лавроым о судьбе арестованных в РФ американцев. Однако в российском внешнеполитическом ведомстве не подтвердили контакты высокопоставленных дипломатов, сообщило РИА «Новости».

«Кроме сообщений СМИ никаких обращений не было. Мы ориентируемся на обычную дипломатическую практику, а не на мегафонную» — сообщили в МИД России.

Телеканал CNN сообщил, что россиянина Виктора Бута предложили обменять на Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Именно об этом Блинкен якобы хотел поговорить с главой российского МИД. Джо Байден одобрил этот обмен, но в Минюсте США выступили против сделки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию.