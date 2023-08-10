Власть 10 августа 2023, 03:41 МИД России назвал условия для урегулирования украинского конфликта Замглавы МИД РФ Галузин: Украина для мирного урегулирования должна прекратить теракты РИА «Новости»

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Мирное урегулирование украинского кризиса возможно при соблюдении нескольких условий. Украина должна прекратить боевые действия и теракты. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

«Всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки», — сказал он.

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Кроме этого, западные союзники украинского правительства должны перестать накачивать ВСУ техникой и боеприпасами, а Украина должна подтвердить основы суверенитета — нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, добавил дипломат

По словам Галузина, предложенная украинским лидером Владимиром Зеленским «формула мира» не предполагает мирного разрешения конфликта. Она полностью состоит из ультиматумов в адрес России «с требованием о капитуляции».

Ранее журналисты немецкой газеты Bild заявили, что украинские чиновники серьезно опасаются действий Запада из-за неудач ВСУ в ходе наступления. Они считают, что союзники заставят их сесть за стол переговоров с Россией.