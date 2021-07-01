МИД России назвал требования Чехии о компенсации «неприемлемыми»

Кремль считает неприемлемыми требования Чехии о выплате Москвой компенсации за взрывы во Врбетице. Прага занимается не национальными интересами, а продвижением собственных фантазий.

Об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга. Ее слова процитировало РИА «Новости».

«Вердикт наш прост: Прага запуталась в своих версиях, запуталась в собственных интересах, потому что к национальным интересам это не имеет никакого отношения, и просто переключилась на создание мифологии и продвижение собственных фантазий, которые выдает за некие факты», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что Россия рассматривает как неприемлемые любые предложения Праги о проведении обсуждения претензий. Она также подчеркнула, что руководство Чехии до сих пор не пришло к единству в оценках и версиях событий, которые произошли во Врбетице.

Ранее Прага потребовала от России выплату в размере 25,5 миллиона евро за ущерб, который нанесли взрывы на военных складах во Врбетице в 2014 году. При этом Чехия попросила российские власти исключить страну из списка недружественных государств.