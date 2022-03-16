МИД России назвал манипуляцией и пропагандой статью Борреля о спецоперации

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель написал статью о спецоперации России на Украине. МИД РФ назвал материал манипуляцией, состоящей из искаженных фактов.

В министерстве сообщили, что статью Борреля опубликовали сразу несколько мировых СМИ.

«Она была переведена на несколько языков, растиражирована в национальной печати. Не отреагировать на нее было бы неправильным, особенно если учесть, что вся она состоит из манипуляции, пропаганды и сознательного искажения фактов», — отметили в МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве высказались о словах Борреля, что Украина не представляла собой угрозы и не провоцировала Россию. Там напомнили, что в течение последних месяцев НАТО поставляло оружие на Украину. Также на украинской территории разрабатывали и биологическое оружие.

«В итоге государство, на официальном уровне провозгласившее себя антироссийским и антирусским, наращивало военные силы, работало над освоением запрещенного оружия массового поражения, становилось плацдармом для перспективных спецопераций стран Запада против Российской Федерации. Это ли называется „не представлять угрозы“?» — задались вопросом в МИД.

В своем заявлении дипломаты отметили, что российская сторона бьет лишь по неонацистским батальонам и военной инфраструктуре на территории Украины.