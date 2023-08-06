06 августа 2023, 00:09
МИД России назвал фейком сообщения о якобы недовольстве послом Китая
МИД России назвал фейком и вбросом сообщения о якобы недовольстве послом Китая
Сообщения о якобы нежелательности пребывания в России посла Китая Чжан Ханьхуэя в российском МИД назвали безусловным фейком и провокационным вбросом. Заявление внешнеполитического ведомства опубликовано на сайте министерства.
Как отметили в МИД России, подобные сообщения — это «провокационный и, естественно, недостоверный вброс».
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«Это не что иное, как нагнетание негативного информационного фона, имеющее целью подрыв российско-китайского сотрудничества», — указали в министерстве.
Подобные сообщения во внешнеполитическом ведомстве России назвали безусловным фейком, и отметили, что «ничего подобного в МИД никто не рассматривает и рассматривать не собирается».
Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй ранее заявлял о том, что расширение НАТО на восток только усилит напряженность в регионе. Дело, по его словам, может дойти даже до холодной войны. По его мнению, своими действиями Североатлантический альянс усилит гонку вооружений и недоверие сторон друг к другу. В современном мире, как считает Чжан Ханьхуэй, государства зависят друг от друга, они «интегрированы в сообщество единой судьбы».
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