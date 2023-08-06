Власть 06 августа 2023, 00:09 МИД России назвал фейком сообщения о якобы недовольстве послом Китая МИД России назвал фейком и вбросом сообщения о якобы недовольстве послом Китая РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сообщения о якобы нежелательности пребывания в России посла Китая Чжан Ханьхуэя в российском МИД назвали безусловным фейком и провокационным вбросом. Заявление внешнеполитического ведомства опубликовано на сайте министерства.

Как отметили в МИД России, подобные сообщения — это «провокационный и, естественно, недостоверный вброс».

Реклама

«Это не что иное, как нагнетание негативного информационного фона, имеющее целью подрыв российско-китайского сотрудничества», — указали в министерстве.

Подобные сообщения во внешнеполитическом ведомстве России назвали безусловным фейком, и отметили, что «ничего подобного в МИД никто не рассматривает и рассматривать не собирается».

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй ранее заявлял о том, что расширение НАТО на восток только усилит напряженность в регионе. Дело, по его словам, может дойти даже до холодной войны. По его мнению, своими действиями Североатлантический альянс усилит гонку вооружений и недоверие сторон друг к другу. В современном мире, как считает Чжан Ханьхуэй, государства зависят друг от друга, они «интегрированы в сообщество единой судьбы».