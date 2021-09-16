МИД России направил протест в Госдеп США из-за вмешательства в выборы

Заявление о недопустимости вмешательства США в выборы в России через посольство в Вашингтоне передали в Госдеп и Совет национальной безопасности. Как сообщил ТАСС, об этом на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращения вмешательства в дела России заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД Олег Гаврилов.

Он напомнил, что такой же документ получил посол США Джон Салливан на минувшей неделе, когда его вызвали в МИД.

«Демарш был продублирован в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности по линии посольства России в Вашингтоне. Речь идет о конкретных фактах, переданных американской стороне для изучения и реакции», — заявил Гаврилов.

Дипломат отметил, что речь идет о вовлеченности западных IT-компаний Google и Apple о попытках повлиять на предстоящее голосование и дискредитировать выборы в Госдуму.

«Заблаговременно предупреждаем о неприемлемости любых форм подобной деятельности», — заявил Гаврилов.

Он подчеркнул, что накопленные данные доказывают, что американские компании не реагируют на требование российских властей удалить противоправный контент. Такое поведение в условиях предвыборной ситуации являются дополнительным доказательством участия американских корпораций в подрыве демократических процессов в России.

Глава комиссии Совета Федерации Андрей Климов отметил, что представителей американских корпораций предупредили об ответственности вплоть до уголовной, если они не удалят противоправный контент.

Он напомнил, что прокуратура уже направила соответствующие представления в адрес генерального директора Apple Тима Кука и главы Google Сундара Пичаи.