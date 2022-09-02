Власть 02 сентября 2022, 07:41 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber МИД заявил, что Россия не в праве заставлять страны Ближнего Востока признавать ЛНР и ДНР Представитель МИД Кинщак: страны Ближнего Востока сами решат вопрос о признании ЛДНР flickr

Читать 360tv в

Россия не будет навязывать ближневосточным государствам требование признать независимость Луганской и Донецкой Народных Республик, это их собственное решение. Такое заявление сделал директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.

Реклама

Он отметил, что российская сторона может только приветствовать такие шаги.

Реклама

"В отличие от наших западных партнеров, не собираемся никому их навязывать", — подчеркнул представитель МИД РФ.

По его словам, Сирия в конце июня официально признала независимость и суверенитет ДНР И ЛНР. Он добавил, что сейчас стороны работают над установлением дипломатических контактов.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков обвинил Запад в попытке создать железный занавес.

0 0 0 0 0 0