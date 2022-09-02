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МИД заявил, что Россия не в праве заставлять страны Ближнего Востока признавать ЛНР и ДНР

Представитель МИД Кинщак: страны Ближнего Востока сами решат вопрос о признании ЛДНР

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Россия не будет навязывать ближневосточным государствам требование признать независимость Луганской и Донецкой Народных Республик, это их собственное решение. Такое заявление сделал директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.

«Что касается возможности признания ЛНР и ДНР другими странами (региона — прим. ред.), то это является суверенным решением любого независимого государства.», — сказал Кинщак РИА «Новости».

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Он отметил, что российская сторона может только приветствовать такие шаги.

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"В отличие от наших западных партнеров, не собираемся никому их навязывать", — подчеркнул представитель МИД РФ.

По его словам, Сирия в конце июня официально признала независимость и суверенитет ДНР И ЛНР. Он добавил, что сейчас стороны работают над установлением дипломатических контактов.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков обвинил Запад в попытке создать железный занавес.

МИД РФ

Признание ДНР и ЛНР

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