МИД РФ заявил послу Японии протест из-за Курил

Министерство иностранных дел России заявило протест японскому послу Тоехису Кодзуки из-за реакции на поездку премьер-министра России Михаила Мишустина на Курилы. Протест японскому послу выразил замглавы МИД России Игорь Моргулов в связи с недружественными шагами в контексте территориальных притязаний Японии, сообщило РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что они призвали Японию «не скатываться» к разрушению двусторонних отношений, а вернуться к выполнению договоренностей между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Ранее японские власти выразили России протест после поездки премьер-министра Михаила Мишустина на Курилы, которые Япония считает своей территорией. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като отметил, что они предупреждали Россию о последствиях поездки и просили ее отменить.

В понедельник, 26 июля, Михаил Мишустин начал рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь. Программа премьер-министра России началась с посещения Курильского архипелага.