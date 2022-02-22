МИД РФ заявил об эвакуации персонала посольства из Украины

В ближайшее время персонал российского посольства покинет Украину. Дипломатов эвакуируют для защиты их жизни и безопасности. В их адрес не раз поступали угрозы, но киевские власти на них не реагировали.

О вывозе сотрудников диппредставительства на Украине предупредил МИД РФ. Заявление министерства опубликовала его пресс-служба.

«В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача — позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств», — подчеркнули в ведомстве.

Решение об эвакуации персонала российских загранучреждений, добавили в МИД, приняли «для защиты их жизни и безопасности». Дипломатов вывезут в ближайшее время.

В министерстве напомнили, что в адрес дипломатических сотрудников поступали угрозы физической расправы, неизвестные поджигали их машины.

«Вопреки своим обязательствам по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, киевские власти не реагировали на происходящее», — заключили в МИД.