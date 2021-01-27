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    27 января 2021, 16:30

    МИД РФ заявил о подрыве взаимодействия с ЕС

    Александр Блинов

    Ситуация с Алексеем Навальным поставила под сомнение перспективы дальнейшего выстраивания отношений между Россией и ЕС. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
    МИД РФ заявил о подрыве взаимодействия с ЕС

    Российская сторона при выстраивании отношения с Европейским союзом «не собирается вставать в позу обиженных», заявили во внешнеполитическом ведомстве. Москва не намерена разрывать каналы диалога из-за ситуации с Навальным, подчеркнули в министерстве.

    «В полной мере осознаем объективную востребованность терпеливой работы в целях выстраивания равноправного и взаимоуважительного сотрудничества с Евросоюзом, разумеется, когда он будет к этому готов» — указано в комментарии.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что страны Запада ухватились за ситуацию с арестом Навального, чтобы отвлечь внимание от кризиса либеральной модели развития. Дипломат призвал западных политиков не искать внешние поводы для оправдания своих действий, предложив заняться решением внутренних проблем в своих странах.

    Навальный был задержан по прилете в Россию из Германии, где блогер проходил лечение в берлинской клинике «Шарите».