МИД РФ заявил о подрыве взаимодействия с ЕС

Российская сторона при выстраивании отношения с Европейским союзом «не собирается вставать в позу обиженных», заявили во внешнеполитическом ведомстве. Москва не намерена разрывать каналы диалога из-за ситуации с Навальным, подчеркнули в министерстве.

«В полной мере осознаем объективную востребованность терпеливой работы в целях выстраивания равноправного и взаимоуважительного сотрудничества с Евросоюзом, разумеется, когда он будет к этому готов» — указано в комментарии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что страны Запада ухватились за ситуацию с арестом Навального, чтобы отвлечь внимание от кризиса либеральной модели развития. Дипломат призвал западных политиков не искать внешние поводы для оправдания своих действий, предложив заняться решением внутренних проблем в своих странах.

Навальный был задержан по прилете в Россию из Германии, где блогер проходил лечение в берлинской клинике «Шарите».