Власть 10 ноября 2022, 13:28 МИД РФ заявил о готовности обсуждать с ЕС пути выхода из кризиса в отношениях Представитель МИД Захарова: Россия готова к диалогу с ЕС РИА «Новости»

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Россия готова к диалогу с Евросоюзом и обсуждению путей выхода из напряженных отношений между сторонами. Однако все предложения ЕС должны учитывать происходящее сейчас в мире. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью для газеты «АиФ».

Она выразила мнение, что Евросоюзу, по всей видимости, надо сначала в угоду США совсем подорвать свою экономику, а потом ЕС уже будет готов к диалогу с РФ и конкретным шагам в этом направлении.

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«Что касается нас, то мы открыты к обсуждению путей выхода из нынешнего кризиса. Однако важно, чтобы любые предложения учитывали реальную ситуацию на земле и имели добавленную стоимость для нашей страны», — сказала она.

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По ее словам, оглядки Европы на Соединенные Штаты не дают европейцам проводить самостоятельную политику, которая была бы ориентирована на обеспечение интересов своих людей.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что ЕС столкнется с невозможностью установить реальный лимит цен на газ, а также выделить Украине обещанные три миллиарда евро.