МИД РФ заявил, что вопрос об отправке миротворцев ООН на Украину не стоит

Российские власти не видят оснований, для того чтобы ООН отправила своих миротворцев на Украину. Такой вопрос пока не обсуждается в Совбезе. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

«Данный вопрос на повестке дня СБ ООН или каких-либо других международных площадок пока не стоит», — сказал Ильичев. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, российская сторона не видит смысла в таких шагах, поскольку ВС России полностью контролируют ситуацию в соответствии с целями и задачами спецоперации на Украине.

Дипломат добавил, что дальнейший ход урегулирования ситуации зависит от Украины, она должна быть готова искать компромиссы.

«Таким образом, нынешнее положение дел не предусматривает какого-либо подключения миротворческого контингента всемирной организации», — заключил Ильичев.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля, об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в своем специальном обращении к россиянам. Главными целями он назвал демилитаризацию и денацификацию соседней страны.