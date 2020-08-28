МИД РФ вызвал посла Норвегии из-за высылки дипломата из Осло

Автомобиль главы норвежской дипмиссии заметили у здания МИД.

В середине августа Служба безопасности полиции Норвегии (PST) сообщила об аресте 50-летнего мужчины. Его подозревают в передаче государственной тайны «российскому разведчику». Рассекреченная информация «может навредить фундаментальным интересам Норвегии». По этому обвинению мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Внешнеполитическое ведомство Норвегии объявило одного из дипломатов МИД России персоной нон грата, писал сайт NEWS.ru. Теперь ему необходимо покинуть страну.

Глава российской дипмиссии в Осло Теймураз Рамишвили знает об этом решении. Имя дипломата не называется.