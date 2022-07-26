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    26 июля 2022, 11:52

    МИД РФ выразил сожаление о неконструктивной позиции Израиля

    Захарова заявила, что в РФ сожалеют об антироссийской позиции Израиля

    Александр Иванов

    Позиция Израиля в последнее время вызывает сожаление у России. Такое заявление в эфире программы «Соловьев Livе» сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    МИД РФ выразил сожаление о неконструктивной позиции Израиля

    «К сожалению, за последние месяцы мы слышали на уровне заявлений абсолютно неконструктивную и, самое главное, необъективную риторику», — заявила она.

    Таким образом Захарова прокомментировала текущее состояние отношений между Россией и Израилем. Она предполагала, что у второй стороны есть полная картина происходящего.

    Отдельно Захарова подчеркнула вовлеченность Израиля в ситуацию на Украине. Она предположила, что у восточной страны есть источники достоверной информации о происходящем в зоне спецоперации.

    «И за счет диаспоры, и за счет в том числе вовлеченности в отношения и с Украиной, и с Россией», — добавила Захарова.

    Также официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ заявила, что вопрос с агентством «Сохнут» находится в ведении Минюста.