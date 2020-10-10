МИД РФ: в России яда «Новичок» нет

По их данным, все химическое оружие в России было уничтожено в 2017 году. Что касается «Новичка» — его также нет на территории РФ. Он впервые был представлен в Америке и сейчас присутствует во некоторых странах Запада примерно в 140 вариантах.

«У нас его нет», — заключили в ведомстве.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России не занимаются разработкой или доработкой химического оружия.

Он уточнил, что страна участвует в конвенции о запрещении химического оружия. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Также разработчик бинарной нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк рассказал, что в анализах Алексея Навального нет следов отравляющего боевого вещества. Он уточнил, что содержимое проб может быть компонентом бытовой химии или появиться в организме после приема лекарств с алкоголем. Об этом сообщила НСН.