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    10 октября 2020, 14:52

    МИД РФ: в России яда «Новичок» нет

    Дарья Морозова

    Министерство иностранных дел России заявило, что боевое отравляющее вещество под названием «Новичок» отсутствует на территории нашей страны. Об этом говорится на сайте министерства.
    МИД РФ: в России яда «Новичок» нет

    По их данным, все химическое оружие в России было уничтожено в 2017 году. Что касается «Новичка» — его также нет на территории РФ. Он впервые был представлен в Америке и сейчас присутствует во некоторых странах Запада примерно в 140 вариантах.

    «У нас его нет», — заключили в ведомстве.

    Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России не занимаются разработкой или доработкой химического оружия.

    Он уточнил, что страна участвует в конвенции о запрещении химического оружия. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    Также разработчик бинарной нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк рассказал, что в анализах Алексея Навального нет следов отравляющего боевого вещества. Он уточнил, что содержимое проб может быть компонентом бытовой химии или появиться в организме после приема лекарств с алкоголем. Об этом сообщила НСН.