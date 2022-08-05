МИД РФ уличил Грецию во взятом на конфронтацию с Россией курсе

Россию возмутили недружественные действия Греции по экстрадиции россиянина Александра Винника в США. Дипломаты РФ сделают все возможное для защиты его прав и интересов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия не просит в беде своего гражданина. Ее слова привел ТАСС.

«Российские дипломаты сделают все возможное для защиты его законных прав и интересов», — подчеркнула дипломат.

Захарова обратила внимание, что Греция выдала россиянина под нажимом США. Американская сторона развернула «настоящую охоту за российскими гражданами в третьих странах под надуманными предлогами».

«Возмущены недружественными действиями властей Греции, которые <…> выдали нашего соотечественника Александра Винника на расправу американской карательной юстиции», — указала официальный представитель МИД РФ.

Греция, заметила Захарова, взяла курс на конфронтацию с Россией. Подтверждением этому стало энергичное участие страны «в очередном незаконном акте американского правового произвола».

Дипломат напомнила, что Винника арестовали в Греции более пяти лет назад, затем передали во Францию и снова вернули в Афины «только для скорейшего вывоза, а по сути — похищения».