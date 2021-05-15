МИД РФ указал на тотальную неразбериху в чешском расследовании дела Врбетице

Прага обвинила россиян в причастности к взрывам во Врбетице из-за тотальной неразберихи в расследовании. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Во всей этой истории очевиден лишь один факт: в ситуации тотальной неразберихи в Праге не нашли ничего лучшего, как попытаться переложить всю вину за это на пресловутого „внешнего врага“ в лице России», — подчеркнула она.

Дипломат обратила внимание на публикацию пражского издания Mladá fronta DNES о том, что после взрывов на складах в деревне Врбетице в 2014 году пропало большое количество вооружения. По данным издания, Imex Group, которую теперь обвиняют в том, что на ее склад в 2014 году «проникли российские агенты ГРУ», потребовала возбудить дело о краже своего имущества. В компании убеждены, что такое количество оружия не могло быть уничтожено во время взрывов.

При этом ни в Национальном центре по борьбе с оргпреступностью, ни в Государственной инспекции органов безопасности Чехии никаких комментариев по поводу иска Imex Group не дают.

«Складывается впечатление, что власти Чехии не только не в состоянии провести объективное расследование, но и не могут выстроить логическую цепочку происходящих на территории собственной страны безобразий», — подчеркнула она.

В середине апреля Чехия заявила, что Россия якобы причастна к событиям во Врбетице, и выслала 18 российских дипломатов. В ответ в Прагу были высланы 20 чешских сотрудников посольства. Накануне правительство РФ включило Чехию в список недружественных стран. В Праге это расценили как движение к эскалации отношений.