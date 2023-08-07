Власть 07 августа 2023, 13:37 МИД РФ счел, что Украина «формулой Зеленского» пытается принизить другие инициативы Представитель МИД Захарова: Украина своей «формулой мира» пытается признать другие идеи Официальный сайт президента Украины

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Киевский режим и Запад, продвигая «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского, преследуют цель принизить предложения других государств и монополизировать право на выдвижение инициатив по этой теме. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи со встречей в Саудовской Аравии по украинскому конфликту. Ее слова появились на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Продвигая „формулу“ Зеленского, киевский режим и Запад пытаются принизить высокое значение мирных предложений других стран и монополизировать само право на их выдвижение», — сказала она.

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По ее мнению, «формула Зеленского» является бессмысленным ультиматум Российской Федерации. Ведь ни один из ее 10 пунктов не касается поиска решения кризиса. Предложение направлено на затягивание вооруженного конфликта.

«На такой основе мирное урегулирование невозможно», — резюмировала Захарова.

Ранее СМИ писали о том, что «формула мира» Зеленского не стала главной темой на переговорах некоторых стран в Саудовской Аравии. Интересно, что украинская делегация не настаивала на приведении в действие своего предложения.