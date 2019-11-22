В Министерства иностранных дел РФ прокомментировали заявление начальника штаба обороны Великобритании Ника Картера о «кибервойне с Россией». В ведомстве уверены, что это — удобный повод, объясняющий требование военного лобби страны повысить расходы на оборону.

Об этом в пятницу, 22 ноября, рассказал РИА «Нововсти» заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов. Он подчеркнул, что в ведомстве давно заметили привычку Лондона говорить о некой «российской угрозе», оправдывая ей свою «антироссийскую риторику». Он отметил, что подобных примеров очень много. В их числе — случай, который произошел в конце октября 2019 года. Тогда британский Национальный центр по кибербезопасности опубликовал материал, который подготовил вместе с Агентством национальной безопасности США. В нем рассказывалось о кибератаках хакерской группы «Турла», которая «по подозрениям, базируется в России». Он подчеркнул, что при внимательном изучении документа сразу ясно, что в нем нет никаких упоминаний России, а тем более - обвинений в адрес властей страны.

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«Все это, однако, не помешало британским СМИ незамедлительно раструбить о новых признаках «киберугроз со стороны Москвы», — сказал Сыромолотов.

Он также подчеркнул, что в своих рассуждениях Картер не привел никаких доказательств — его речь строилась не на фактах, а на домыслах.

«Похоже, что тезис о некой „российской угрозе“ попросту является удобным поводом для англосаксонского военного лобби затребовать увеличение расходов на национальную оборону», — заключил Сыромолотов.

По его мнению, вооруженным силам Британии просто не хватает денежных средств на то, чтобы поддерживать масштабы своей «деструктивной деятельности», которую страна осуществляет в разных странах мира — в том числе на Украине и в Прибалтике.

Сыромолотов также добавил, что Россия остается открыта к общению, несмотря на такие обвинения. Страна готова обсудить вопросы международной информационной безопасности, но при условии, что Великобритания поймет — этот диалог должен быть равноправным, взаимоуважительным и нацеленным на практические результаты.