МИД РФ призвал прекратить поставки оружия Украине

Удар тактической ракетой «Точка-У» по Краматорску стал очередным варварским актом агрессии со стороны Украины. Россия призвала международное сообщество прекратить поставки оружия в страну.

В МИД РФ выразили уверенность, что киевским властям не удастся уйти от ответственности за произошедшее. Ведомство указало на необходимость дать объективную оценку преступлениям украинских формирований.

«Призываем <…> прекратить поставки им вооружений и побудить Киев к отказу от недопустимых методов ведения боевых действий», — сказано в заявлении, которое опубликовано на сайте министерства.

Российский МИД напомнил, что 14 марта ВСУ ударили «Точкой-У» по центру Донецка. Погибли 17 человек, еще 36 — получили ранения.

«В обоих случаях объект обстрела выбран неслучайно: киевский режим стремится к максимальным жертвам среди мирных жителей», — подчеркнули в ведомстве, выразив слова соболезнования родным и близким погибших в Краматорске.

В результате обстрела по железнодорожному вокзалу города погибли около 50 человек, еще порядка 100 пострадали. Удар украинская сторона нанесла во время эвакуации мирных жителей.