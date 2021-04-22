МИД РФ призвал Киев прекратить эскалацию в Донбассе

Киев использует в Донбассе вооружения, запрещенные Минскими соглашениями. Москва призывает украинские власти прекратить эскалацию конфликта, заявили в МИД РФ. Об этом написала «Газета.ru».

Своими призывами к разрыву дипломатических отношений с Москвой и размещению ядерного оружия Киев стремится спасти рейтинг украинского президента Владимира Зеленского, который неуклонно снижается, объяснили в российском дипведомстве.

Киевские власти педалируют тему мнимой российской угрозы, пытаясь отвлечь внимание населения Украины от внутренних проблем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Киев ведет активную кампанию по дезинформации. Основа ее все та же — создание образа врага в лице России», — сказала дипломат.

Захарова привела в качестве одного из примеров этой кампании заявление одного из депутатов Рады от партии «Слуга народа», призвавшего разорвать дипотношения с Россией, призвать на службу резервистов и разместить на Украине войска НАТО.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг приказал отвести российские войска от границ. Об этом сообщило Ura.ru.

Ранее в Кремле объяснили, что где проходят «красные линии» в отношениях России с Украиной.