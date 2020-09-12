МИД РФ призвал Apple не идти на поводу у украинских властей

Москва призвала Apple не идти на поводу у украинских властей, которые требуют удалить из их сегмента магазина App Store приложения российских СМИ. МИД РФ посоветовал компании не совершать действий, которые сделают их пособниками преступлений Киева против свободы слова.

Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова процитировало РИА «Новости».

Призываем администрацию Apple не идти на поводу у украинских властей и не предпринимать действий, которые фактически могут превратить американскую IT-корпорацию в пособника преступлений Киева против свободы слова Мария Захарова.

Ранее Apple сообщила «России сегодня» о требовании Службы безопасности Украины (СБУ) удалить из украинского сегмента магазина App Store мобильные приложения всех брендов «России сегодня». Кроме того, компания сообщила ВГТРК, что уберет из каталога приложения «Россия 1», «Россия телевидение и радио», «Вести fm», «Вести.ру» и НТВ.

Ранее представитель компании объяснил, что Apple не удаляла приложения российских СМИ из украинского App Store. Пресс-служба лишь сообщила разработчикам о требовании, которое озвучила СБУ Украины. В компании подчеркнули, что стараются соблюдать законы стран, в которых продают свою продукцию, даже если ее действия подвергаются критике в других юрисдикциях. Например, Крым для российских пользователей отображается как часть РФ, а для украинских — как часть Украины.