МИД РФ предупредил США об использовании гражданской инфраструктуры в космосе в военных целях | 360°

Власть 04 октября 2022, 20:51 Поделиться Telegram

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Viber МИД РФ предупредил США об использовании гражданской инфраструктуры в космосе в военных целях МИД: Россия ответит США за использование гражданских спутников в космосе в военных целях Pixabay.com

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США используют компоненты гражданской инфраструктуры в космосе в военных целях в рамках конфликта на Украине, что может привести к ответным действиям со стороны России. Такое заявление сделал директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимира Ермакова, которое на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН зачитал его заместитель Константин Воронцов. Заявление МИД процитировал ТАСС.

Соединенные Штаты и их союзники задействуют в рамках конфликта на Украине компоненты гражданской и коммерческой инфраструктуры в космосе в военных целях, отметил директор ДНКВ.

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«Подобная деятельность, по сути, представляет собой опосредованное участие в вооруженных конфликтах, а квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара», — заявил представитель МИД.

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Подобные действия Запада нарушают устойчивость мирной космической деятельности и подвергает опасности социально-экономические процессы на Земле, отметили в российском МИД.

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