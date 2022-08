МИД РФ предложил Госдепу доплачивать американским дипломатам «за вредность»

В МИД России призвали Госдепартамент доплачивать сотрудникам посольства США в Москве, поскольку им приходится работать в «невыносимых условиях». Ироничный пост ведомство разместило в своем Telegram-канале.

Министерство опубликовало ролик, посвященный сотруднику дипмиссии Наварро Николасу Сторми. На видео пьяный американец с трудом добрался до посольства, несколько раз упав по дороге.

«Борьба с нами — дело изматывающее», — пошутили в МИД РФ, сопроводив видео знаменитой песней группы Status Quo — In the army now («Теперь ты в армии»).

Ролик со Сторми в главной роли появился в Сети 25 августа. Кадры с камер видеонаблюдения запечатлели мужчину в грязной одежде, который шел по утренней Москве, покачиваясь и спотыкаясь. В здание посольства он смог попасть только со второго раза, сначала перепутав входы.