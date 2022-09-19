МИД запустит сервис по оформлению единых электронных виз для иностранцев в Россию | 360°

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МИД запустит сервис по оформлению единых электронных виз для иностранцев в Россию

МИД: РФ будет оформлять единые электронные визы для граждан 52 иностранных государств

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Министерство иностранных дел России к концу года завершит модернизацию сервисов для оформления электронных виз для 52 стран и откроет специальный сайт по оформлению иностранным гражданам единых электронных виз. Об этом сообщили на сайте министерства.

«В настоящее время проводятся работы по модернизации консульских информационных систем и специализированного сайта МИД России по оформлению иностранным гражданам единых электронных виз с целью обеспечения их эффективной защиты от беспрецедентно массированных DDoS-атак», — сказано в сообщении.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Восточного экономического форума сообщила, что дипломатическое ведомство начало оперативно прорабатывать поручение президента страны Владимира Путина об отмене визового режима для групп иностранных туристов. Предложение расширить практику безвизового въезда туристических групп в Россию прозвучало от Путина во вторник, 6 сентября. Он сказал, что внедрение такой практики пойдет только на пользу.

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МИД РФ

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