МИД РФ показал ролик с Лавровым об итогах года в стиле «дипломатических капустников»

В министерстве иностранных дел РФ представили шутливый капустник, который подготовили к онлайн-приему журналистов. В таком формате мероприятие состоялось впервые.

Ролик от «ДИП МИД Самиздат» опубликован в аккаунте российского МИД на Facebook под оптимистичным названием «Дальше будет только лучше». Его авторы собрали выступления главы ведомства Сергея Лаврова на актуальные темы, сложив отдельные фразы в стихи.

«Все знают, что С. Лавров пишет стихи. Но не все знают, что он ими разговаривает!» — гласит надпись на первых кадрах.

В министерстве объяснили, что следовали «давней традиции «дипломатических капустников» и подготовили видео к новогоднему онлайн-приему. В нем представлен взгляд на основные итоги деятельности российской дипломатии в уходящем году.

«В некотором смысле, это трейлер запланированной на будущий год традиционной пресс-конференции по итогам внешнеполитической деятельности», — подчеркнули в МИД РФ.

Традиционный новогодний прием, организованный для представителей российских и иностранных СМИ, состоялся в министерстве накануне. В онлайн-формате мероприятие провели впервые.