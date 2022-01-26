МИД РФ подтвердил получение ответа от США по гарантиям безопасности

Письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности посол США Джон Салливан передал заместителю главы МИД России Александру Грушко. Об этом сообщили в министерстве.

Встреча прошла по просьбе дипломатического представителя США.

«Глава американской дипмиссии передал письменный ответ Администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности», — рассказал собеседник агентства.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил журналистам, что ответ скоорднирован с Украиной и европейскими командами. Он подчеркнул, что рассчитывает поговорить с Лавровым в ближайшие дни, когда Москва изучит послание.

По словам Блинкена, документ не хотят обнародовать, поскольку Вашингтон хочет оставить возможность для конфиденциальных переговоров и надеется, что РФ отнесется к этому серьезно.

Позднее российскому послу в Брюсселе вручил письменный ответ НАТО на те же предложения Москвы. По словам генсека организации Йенса Столтенберга, в поддержку документа проголосовали все 30 союзников.

Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности состоялись 10 января в Женеве. Через два дня в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, а на следующий день в Вене организовали консультации на площадке ОБСЕ.

21 января в рамках переговоров по гарантиям безопасности состоялась встреча глав дипведомств России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.