МИД РФ ответил Киеву на попытку заблокировать крымский аккаунт в Twitter

Представительство МИД России в Симферополе ответило на попытку Киева добиться блокировки крымского Тwittеr-аккаунта ведомства. Исполняющий обязанности представителя Министерства иностранных дел РФ в Крыму Артем Березовский охарактеризовал происходящее поговоркой «правда глаза режет».

Украинский МИД совместно с посольством страны в Вашингтоне и генконсульством в Сан-Франциско ранее потребовали блокировки аккаунта российского диппредставительства Крыма в Twitter. Обращение к руководству социальной сети направил посол Украины в США Владимир Ельченко. Киевские дипломаты заявили, что такие официальные аккаунты якобы не могут являться легитимными.

«Наш аккаунт в Twitter верифицирован давно, поэтому полемика, которую сейчас развернули представители Украины, выглядит достаточно странно», — сообщил Березовский РИА «Новости».

Дипломат отметил, что за все время работы аккаунта никаких претензий со стороны администрации Twitter не поступало. На странице публикуется исключительно проверенная и достоверная информация, подчеркнул он.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее предложил ужесточить наказание за незаконные врезки в водоводах. Он заявил, что в условиях дефицита воды штрафы для таких нарушителей должны быть максимальными.