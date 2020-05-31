МИД РФ осудил полицейских США за распыление газа в российского журналиста

«Обеспокоены участившимися случаями полицейского насилия и необоснованных задержаний в отношении журналистов в ходе освещения ими вспыхнувших после убийства Джорджа Флойда протестных акций в США», — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве считают неприемлемым использование сотрудниками американских правоохранителей спецсредств — резиновых пуль и слезоточивых аэрозолей — в отношении представителей СМИ после предъявления ими пресс-карты.

В частности, в МИД России назвали необоснованной жестокостью целенаправленное распыление полицейскими перечного спрея в лицо корреспонденту РИА «Новости». Хотя стражи порядка знали, что Тургиев выступает как журналист.

МИД надеется, что американские компетентные органы тщательно расследуют произошедшее. В ведомстве также призвали профильные международные структуры и правозащитные неправительственные организации как следует «отреагировать на этот произвол».

Ранее корреспондент РИА «Новости» рассказал, что уже после разгона протестующих полиция Миннеаполиса намеренно применила слезоточивый спрей в отношении журналистов — съемочной группы телеканала VICE и корреспондента отечественного агентства Михаила Тургиева. И это при том, что представители СМИ показали пресс-карту.

Массовые акции протеста начались в Миннеаполисе и во многих других американских городах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которого задержали белые полицейские. Перед этим в интернете разместили видео, на котором видно, что правоохранители надели на мужчину наручники, повалили его на землю. Один из стражей порядка наступил Флойду коленом на шею. Задержанный умер в реанимации.

Полицейские и силовики задержали около 1400 человек во время массовых беспорядков. В Миннеаполисе и Сент-Поле на выходные введен комендантский час. А губернатор Миннесоты впервые полностью мобилизовал Национальную гвардию.