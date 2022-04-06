МИД РФ осудил поддержку Западом провокации в Буче

Поддержка Западом преступной провокации в украинской Буче, по сути, участие в ней. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 апреля. Внешнеполитическое ведомство страны процитировало РИА «Новости».

«Это провокация преступная, и она имеет общемировое значение, потому что участвовали в ней не только находящиеся вне правового контекста боевики, а в том числе так называемые цивилизованные страны, выдавая это за факты и по большому счету соучаствуя в этой преступной акции», — отметила Захарова в эфире радио Sputnik.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что публикация материалов про Бучу призвана отвлечь внимание от того, что Украина решила отказаться от своих предложений в Стамбуле и пыталась выдвигать новые условия.

Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что в отношении военнослужащих РФ возможны новые провокации, подобные той, что имела место в Буче. Небензя не исключил дальнейшие попытки очернить российских солдат и представить их садистами и насильниками.

На прошлой неделе власти Украины и мировые СМИ распространили фото- и видеозаписи, снятые в Буче Киевской области. На кадрах много мертвых людей на улицах. Запад попытался обвинить Россию в причастности к «массовым убийствам». Россия категорически отвергла обвинения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в том, что в настоящее время получится организовать беспристрастное международное расследование ситуации.