Власть 07 мая 2023, 03:29 МИД РФ обвинил в покушении на Прилепина власти Украины и США МИД РФ: ответственность за покушение на Прилепина лежит на Украине и США РИА «Новости»

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Молчание профильных международных организаций после покушения на писателя Захара Прилепина недопустимо, заявили в МИД России. Ответственность за теракт лежит не только на киевском режиме, но и на Соединенных Штатах, говорится в заявлении ведомства на официальном сайте.

«Отсутствие осуждения очередного теракта в отношении российского журналиста и общественного деятеля со стороны Вашингтона является саморазоблачительным для американских властей. Молчание профильных международных организаций недопустимо», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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МИД России заявил, что ответственность за совершенный теракт против Прилепина лежит не только на исполнителях — киевском режиме — но и на их «западных покровителях», в первую очередь США.

Ранее в субботу машину Захара Прилепина взорвали дистанционно, погиб охранник и друг писателя Александр Шубин. Теракт произошел в Нижегородской области. Прилепина госпитализировали в тяжелом состоянии, операция прошла успешно. После операции пациента ввели в медикаментозный сон для лучшего восстановления.