МИД РФ обвинил страны Запада и СМИ в сговоре против России

Западные власти СМИ вступили в сговор ради нагнетания искусственной напряженности вокруг Украины. Для этого они организовали массированный вброс ложной информации, которая отвлечет внимание от их собственных агрессивных действий. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В заявлении российского внешнеполитического ведомства приводятся примеры публикаций масштабной дезинформационной кампании западных СМИ, которые «раскручивают» тезис о якобы готовящемся вторжении вооруженных сил РФ на Украину.

«Можно говорить о сговоре властей западных стран и СМИ в целях нагнетания искусственной напряженности вокруг Украины путем массированного и скоординированного вброса ложной информации в геополитических интересах, в частности, чтобы отвлечь внимание от собственных агрессивных действий», — заявили в МИД РФ.

В последнее время в странах Запада, а также со стороны украинских властей звучат заявления, что Россия якобы готовит военное вторжение на Украину.

РФ не раз отрицала это и считает подобную информацию безосновательным нагнетанием напряженности. В Кремле подчеркивают, что России не нужна война. Однако западные страны продолжают готовить различные пакеты санкций против РФ.