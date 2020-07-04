МИД РФ обвинил Госдеп США в искажении действительности вокруг договора ДРСМД

Россия была намерена отказаться от разработки наземной версии ракеты «Калибр», чтобы снять озабоченность США. В обмен на это Америка должна была вернуться в Договор о ракетах средней и меньшей дальности, который в результате нарушился из-за действий Вашингтона.

Об этом заявило Министерство иностранных дел России после выхода доклада Госдепартамента США о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.

В МИД РФ отметили один «интересный момент», который впервые появился в докладе Госдепа США.

«Так, откровенным передергиванием и преднамеренным введением в заблуждение международного сообщества является отсылка к озвученному в феврале 2019 года решению президента России о проведении НИОКР по разработке наземной версии крылатой ракеты морского базирования средней дальности из состава корабельного комплекса „Калибр“», — сказано в сообщении.

В российском ведомстве подчеркнули, что авторы доклада сами указывают на то, что данный шаг сам по себе не нарушал Договор. Однако они же заявляют, что этот поступок якобы указывал на отсутствие у России намерений возвращаться в ДРСМД.

В ведомстве отметили, что «подобная извращенная логика представляет собой очередное искажение действительности». Например, Америка еще в 2017 году приступила к созданию вооружений, которые были запрещены договором. МИД напомнил, что к тому времени, когда Путин заявил об ответных шагах России, США уже несколько лет отрабатывала технологии, запрещенные ДРСМД. В докладе не отражено и намерение России отказаться от создания ракет, если США будут готовы «вернуться в поле Договора и перезапустить диалог об урегулировании встречных претензий».