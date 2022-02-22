МИД РФ не удивился реакции Запада на признание ДНР и ЛНР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что реакция западных государств на признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик была предсказуемая. Об этом дипломат рассказала kp.ru. По ее словам, последние два месяца в этом отношении были показательными.

«А мы что, не знали что ли, как они будут реагировать? Конечно, знали. И мне кажется, последние два месяца были крайне показательны. Врали, врут и будут врать», — заявила Захарова.

При этом она подчеркнула, что Россия по-прежнему готова к диалогу с Западом, хотя тот на протяжении многих лет не желал содействовать выполнению минских договоренностей.

«Могу сказать, что даже в самые для нас непростые моменты откровенного вранья, лжи и клеветы мы всегда выступали за диалог, за переговоры», — сказала Захарова.

21 февраля главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились с просьбой к президенту Российской Федерации Владимиру Путину признать их независимость. Это произошло на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения. С 17 февраля власти территорий сообщали о многочисленных обстрелах со стороны ВСУ. В дальнейшем было объявлено об эвакуации детей, женщин и стариков а территорию России.

Путин созвал внеочередное заседание Совета безопасности страны, где участники высказались за признание республик. Президент пообещал решить вопрос в течение дня. Вечером, обращаясь к гражданам страны, он заявил, что признание республик состоится. После были подписаны, а затем и опубликованы необходимые документы.