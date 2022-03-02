МИД РФ не подтвердил высылку посла США Салливана

Информация о высылке посла США в РФ Джона Салливана не соответствует действительности. Данные об отъезде дипломата в российском МИД опровергли.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что ответ российской стороны прорабатывается. Ее слова привело РИА «Новости».

«Мы пока только вырабатываем ответные меры», — пояснила Захарова.

Ранее в СМИ сообщили, что Салливана вышлют после депортации российских дипломатов.

Вечером 28 февраля Соединенные Штаты объявили 12 сотрудников постпредства РФ при ООН персонами нон грата и предписали им покинуть страну до 7 марта.

Захарова назвала меры американской стороны провокацией, которая только обострит двусторонние отношения. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что США ставят своей целью «нарастить давление, усилить шантаж и запугивание» и не дать российской стороне полноценно работать на площадке ООН.