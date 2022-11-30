Власть 30 ноября 2022, 08:28 МИД РФ назвал условия продолжения диалога с США Представитель МИД Ермаков: диалог с США возможен при наличии там адекватного партнера РИА «Новости»

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Реальный диалог по стратегической стабильности с США возможен только при наличии там адекватного партнера и готовности американских властей не пересекать красные линии в сфере безопасности. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от диалога со Штатами.

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«Вместе с тем реальный диалог возможен только при наличии адекватного партнера с другой стороны. Для этого необходимо „дозревание“ США до серьезного разговора на подлинно равноправных началах и на основе готовности уважать наши интересы и не пересекать наши „красные линии“ в области безопасности», — подчеркнул Ермаков.

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Также представитель МИД РФ в интервью добавил, что используемые Украиной западные спутники могут стать целью для России в рамках спецоперации. Известно, что ВСУ используют американские спутники системы Starlink от компании SpaceX, которой владеет предприниматель Илон Маск.

Ранее временная поверенная в делах Соединенных Штатах в России Элизабет Руд заявила, что американская власть остается приверженной контролю над вооружениями. По ее словам, США ждут возможности возобновить диалог с РФ по стратегической стабильности. Она отметила, что его прервали в связи с обострением конфликта на Украине.