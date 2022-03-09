МИД РФ назвал целью переговоров с Украиной прекращение кровопролития

Россия ведет переговоры с Украиной для того, чтобы остановить кровопролитие, и в движении к этой цели наблюдается прогресс. Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, написало РИА «Новости».

«Параллельно со специальной военной операцией проводятся и переговоры с украинской стороной с целью скорейшего прекращения бессмысленного кровопролития и сопротивления ВСУ», — заявила Захарова.

Она добавила, что уже достигнут «некоторый прогресс».

Ранее Захарова анонсировала переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Представитель МИД сообщила, что главы дипведомств проведут встречу в Анталье 10 марта. Захарова отметила, что инициатором переговоров выступила Турция. По ее словам, украинская сторона уже подтвердила свое участие, писала «Газета.ru».

Депутат Госдумы Олег Морозов ранее признался, что переговоры с Украиной не внушают оптимизма. Парламентарий указал, что на прошлую встречу в Беловежской Пуще 7 марта украинская делегация явилась с опозданием на два часа, при этом вела себя вальяжно и неподготовленно, передавал RT.