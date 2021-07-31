МИД РФ направил Украине ноту из-за планов снести часть воинского мемориала

Министерство иностранных дел России направило ноту Украине из-за планов уничтожить копии Ордена Отечественной войны на воинском мемориале «Марсово поле» в Львове. Москва напомнила Киеву о необходимости выполнения международных обязательств.

Об этом сообщил МИД России.

«Решительно осуждаем взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом. Призываем руководство Украины отказаться от фальсификации истории и попыток лишить украинских граждан Победы в ВОВ, достигнутой совместными усилиями всех народов бывшего Советского Союза», — сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили Киеву о необходимости выполнения международных обязательств по защите воинских мемориалов. Они закреплены в Соглашении об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Украина является участником этого соглашения.

В 2015 году в Украине начал действовать закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Он запрещает пропагандировать советскую символику, в том числе подразумевает переименование улиц и городов, которые носят имена государственных деятелей СССР.

«Монумент боевой славы советских Вооруженных сил» открыли во Львове в 1970 году. Мемориал включал в себя бетонные фигуры воинов, отдельные фигуры воина и «Родины-матери», а также 30-метровую стелу. В 2018 году Львовский горсовет решил ее демонтировать.